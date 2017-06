EXPO : Masséot Abaquesne, entrepreneur et artiste de la Renaissance

L’inauguration de l’exposition aura lieu le jeudi 1er juillet à 18 h 30 et dès le dimanche 4 juin, sera proposé un dimanche inaugural avec des visites guidées et une gratuité pour tous.

Fruit d’une collaboration avec le Musée national de la Renaissance - Château d’Ecouen et les musées des Beaux-arts et de la céramique de Rouen, l’exposition est l’occasion de découvrir un faïencier méconnu, créateur des plus beaux pavements du temps de François 1er et d’Henri II et qui incarne la faïence de la Renaissance française dans sa dimension la plus prestigieuse.

Il s’agit également de la première exposition que le Musée national Adrien Dubouché consacre à la période de la Renaissance depuis sa réouverture et qui a été rendue possible grâce à de nombreux prêts exceptionnels dont ceux du Musée du Louvre.

Exposition présentée du 4 juin au 25 septembre 2017.

Tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45.

L’histoire de Masséot Abaquesne est celle d’une formidable ascension sociale.

Né vers 1500 dans la région de Cherbourg, Masséot Abaquesne apparaît pour la première fois dans les archives en 1526 comme « emballeur » de marchandises à Rouen.

Seize ans plus tard, il livre un pavement exceptionnel à l’un des hommes les plus puissants du royaume, le connétable Anne de Montmorency.

Si le mystère reste entier quant à sa formation à l’art de la faïence, il est certain que Masséot Abaquesne était un entrepreneur avisé qui sut tirer pro t de son expérience sur le port de Rouen. Il assura le rôle d’un chef d’atelier qui organisa la production et sa commercialisation.

Il a ainsi su observer et exploiter le goût de ses contemporains pour la faïence qui permettait des productions ostentatoires, allant des pots de pharmacie fonctionnels aux pavements pour de riches commanditaires proches du pouvoir royal.



L’exposition propose également de situer son œuvre au sein d’une Europe marquée par d’importants échanges culturels et commerciaux, dont les in uences, notamment anversoises, se font sentir dans les productions du faïencier rouennais. Néanmoins, Masséot Abaquesne développa un style et des couleurs propres à son atelier et apposa son monogramme MAb sur certaines de ses réalisations.

L’exposition est donc l’occasion de découvrir une gure majeure des arts décoratifs de la Renaissance, au même titre que son contemporain Bernard Palissy, aujourd’hui mieux connu du grand public. Elle nous mène sur les traces de cet homme au parcours étonnant, du port de Rouen aux plus beaux châteaux de la Renaissance française.