Festival Lézart Vert

Festival Lézard Vert les 18, 19 et 20 juillet : interview, animations musicales et lives les vendredi et samedi en compagnie de RPG.



Festival rural Participatif et intergénérationel, depuis 2009, le festival aura lieu à Fursac au bord de la Gartempe autour d’un chêne centenaire, l’occasion de profiter du patrimoine naturel qui nous entoure.

Situé au centre de la France, à 50km de Limoges, St Etienne de Fursac est un paisible village au bord de la Gartempe qui vous accueille avec plaisir.

Vous pouvez dormir sur place au camping gratuit du festival, installé sur le site au bords de Gartempe, mais plusieurs possibilités s’offrent à vous, le camping de Fursac, des gîtes ou encore l’hôtel Nougier à 200m du festival.

Des tarifs pour tous

La plupart des moments du festival sont GRATUITS, seul les soirées concert du vendredi et samedi sont payantes.

Soirées concerts (par soirée) : 15€

PASS 2 soirées concert : 25€

16/18 ans : 10€

<16 ans : Gratuit

AU PROGRAMME

Jeudi 18 Juillet Grande soirée Bal Trad’

Prix libre Repas partagé

• 18h Une mise en bal jeudi avec « sans mes voisins »

• 20h30 début de bal avec Manigale

• 22h30 electro trad avec Le Mange Bal

Vendredi 19 juillet Soirée concert sous grand chapiteau

• 19h00 Ouverture du festival, apéro-concert sous chêne – Gratuit

Youri Defrance

• 20H30 SYNAPZ (SPECIAL DEDICACE du G.A.N.G)

Groupe World/Electro/Rock

• 22h45 CIMAFUNK

• 00h00 BRAIN DAMAGE

• 02h00 DJ Carte blanche à la « Freeswap Team »

Samedi 20 Juillet

• 9h30 Balade paysagère de 4,5 km avec Christian Libaude.

• 11h Spectacle “CARAVANE” de la Cie pas de LOUP

• 14h-18h ATELIERS et EXPOS L’espace d’un instant, le village interactif du Festival

• 19H00 Apéro Concert Concert sous le chêne avec Voodoo Skank

• 20h30 Cannibale

• 22h15 INÜIT

• 23h45 Radio Goulash

• 01H30 DJ La nuit continue avec Skyzo Team + SFAX Latin House et Techno