Festival Panoramas #20

du 7 avril à 14h au 9 avril à 5h

Lorsqu’en 1998, les membres de l’association Wart lancent la première édition du festival Panoramas, l’idée est de redonner un bon coup de fouet à l’actualité musicale dans le pays de Morlaix. Aujourd’hui, l’association s’est fait une place de choix dans le paysage musical hexagonal en tant que producteur d’événements et tourneur. Organisé chaque année en ouverture de saison des festivals d’été (Mars - Avril), le festival Panoramas accueille aujourd’hui plus de 27.000 spectateurs autour d’une programmation électro - Techno - hiphop. En plus de cet événement devenu incontournable, l’association produit une trentaine de dates par an sur le territoire de Morlaix mais également à Rennes, Brest et Paris. Enfin, l’association est tourneur de plus de 50 groupes (Electro - Techno - Rock - Chanson) en France et dans le monde. En parallèle à ces 3 activités, L’association Wart fait partie intégrante du projet SEW - future plateforme multi-culturelles - Cinéma (La Salamandre) / Musique actuelle (Wart) / Théâtre (Entresort) / Danse (Mawguerite). Projet SEW, lieu d’accueil d’artiste et de diffusion, devrait s’installer d’ici 2018 dans l’ancienne manufacture des tabacs de la ville de Morlaix.

Programmation

Vendredi 7 Avril :

ACID ARAB Live • Adam Beyer • Angerfist • Bon Entendeur • Charlotte de Witte • Citizen Kain • Comah Live • Le Bask • Lorenzo • Malaa • Naive New Beaters & IZIA & FORTUNE DJ Set • POPOF B2B Julian Jeweil • Simina Grigoriu • SÔNGE • Thylacine • T.lesco.P Sound System • Vitalic Official ODC Live

Samedi 8 Avril :

AllttA (20syl & Mr. J. Medeiros) • DJ AZF • Cosmic Boys • Daniel Avery • Etienne de Crécy DJ Set • FLEXFAB • Jacques • Kölsch • Michael Mayer • Mind Against • Motor City Drum Ensemble • Møme • Paula Temple • Rebeka Warrior - Sexy Sushi DJ Set • REZZ • RØDHÅD • Salut c’est cool • VOIRON

Dimanche 9 Avril :

Animal & Me • Ann Clue • BLOW • Boris Brejcha • Pépite

Informations et billetterie :

www.festivalpanoramas.com