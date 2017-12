FESTIVAL POP SUR LA VILLE #20

L’association Melting Pop fête ses 20 ans ! Elle propose depuis 1997 un univers musical et artistique hors des sentiers battus, à la pointe de l’avant garde mais sans élitisme, ne cherchant pas la facilité sans renier la simplicité ! Vingt années riches en rencontres, en partage et en échange entre les bénévoles, le public, les lieux d’accueil et les musiciens.

A l’occasion de cet anniversaire, la toute fraîche association Hey Beh Té ! s’est mélée à l’aventure.

Au programme , des musiciens du présent, des instruments du passé comme du futur, des sonorités cosmiques ou sous-marines, électriques ou organiques, surprenantes ou rassurantes, des musiques pour s’étonner, pour rigoler, à écouter, à danser et à boire, un cosmonaute, de la soupe, du vin, des bars, de la bonne humeur, la vie.



▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ VENDREDI 1er DECEMBRE ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

20H CCM Jean Gagnant - Auditorium - PRIX LIBRE

concerts présentés par le collectif ORTANZ

MMMH !?

Franck Cadet Solo - guitare environnée, objets, trucs

La guitare est source sonore, la caisse, le manche

comme les cordes sont grattés, frottés, d’un pinceau,

d’un tissus, heurtés d’une baguette... mais elle est aussi récepteur, résonateur ; sa table d’harmonie et ses micros captent et amplifient un clou, une boite à musique, une lame de métallophone... verticale ou posée sur les genoux, préparée ou dénuée de tout artifice, tour à tour instrument mélodique ou percussion, elle est vecteur de matière sonore à sculpter.

LOCOMOTION

Josselin Arhiman Solo - ordinateur, effets, électronique, claviers, bidules, mini-acousmonium ...

C’est une pièce électro-acoustique.

Une composition improvisée ou une improvisation composée. Avec des sons que j’ai enregistré ou récupéré. Des sons d’engins, de moteurs, de trains, de voitures, de tout ce qui à attrait à des moyens de Locomotion.

C’est une pièce électro-poétique. Une pièce pour avancer, pour continuer, pour démarrer ou redémarrer, dans quel sens ? dans quel but ? C’est un travail en cours. En avant.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ SAMEDI 2 DECEMBRE ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

BARATHON - CONCERTS GRATUITS

18h30 L’Irrésistible Fraternité

EXPO MELTING POP, VIN ET SOUPE D’HONNEUR !

OHGREU

Transistors acérés et oscillateurs armés, circuits électriques avides d’oreilles fraîches, les géant-parleurs s’éveillent. Une masse sonore se lève, gronde, imposante, massive.

Les ritournelles volent bas, les mélodies frémissent au fond de leur terrier… C’est pas fait pour faire joli mais c’est pourtant beau. On pourrait être tenté de fuir, terrifié, mais cet ogre-là captive bien plus qu’il n’effraie.

19h30 Le Petit Jourdan

LE MAMOOTH

Le Mamøøth est créé en fin 2014 par des anciens membres de plusieurs formations Brestoises (The Raiders, Police Truck, MC Viper) avec la volonté commune de créer un groupe de garage au son moderne, fortement influencé par la musique de Ty Segall et Thee Oh Sees, pour ne citer qu’eux. Homonyme avec feu l’enseigne de supermarchés qui cassait les prix, le groupe brestois s’évertue plutôt à nous casser la gueule en martelant un rock garage pachydermique.

20h30 Chez Bernard

DIALLELE

Projet hybride, au croisement du rock, du jazz, de la noise, le trio rappelle, avec toute sa singularité, là un TRUNKS, là un MORPHINE. Une batterie entêtante, une guitare virevoltante et acérée sur lesquelles viennent s’écraser les phrases d’un saxophone barython, nerveux à souhait.

21h30 L’Amicale des Parachutistes Belges

SOURDURE

Actif au sein de plusieurs formations aventureuses et dévouées aux expériences soniques (Kaumwald, Tanz Mein Herz, Orgue Agnès), Ernest Bergez développe depuis une dizaine d’années une forme hybride de live électronique. Fiction sonore biscornue, chanson à potentiel polysémique, en français ou en occitan, chaque morceau est une enclave autonome, dotée de son microclimat émotionnel propre.

22h30 Le Duc Etienne

MIËT

Miët fait tout toute seule. Une basse tranchante et un sampler, il n’en faut pas plus à la jeune Nantaise pour décocher des petites flèches incandescentes. Un chant féminin alternant caresses et uppercuts, un son abrasif comme une pierre de lave, des compositions attachantes malgré leur aspect revêche, un univers sombre et tendu qui n’oublie pas pour autant de laisser percer la lumière...

23h30 El Doggo

VIUDMOTH

Viudmoth est un duo claviers, laptop - batterie créant une musique loufoque et énergique, qualifiée d’ ’electrobubblepunk’ ! Prenez Mr Bungle, ajoutez un grain de Team Doyobi, du Gangpol & Mit, greffez-leur un kit de batterie des 70’s, vous commencez à vous approcher de leur univers. Electroniquement impeccables mais aussi imprévisibles et non conventionnels, leurs morceaux sont délicieusement déjantés : ça saute, ça ricoche, ça tourne en rond comme un chien qui voudrait s’attraper la queue. C’est à la fois abouti et ridicule, inévitablement jubilatoire, si vous appréciez la nature ludique de la musique, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

00h30 Le Zic Zinc

SHOFO

Inspiré par les plus grands tubes de l’histoire de la dance musik, Shofo c’est comme une boule à facette qui roule. C’est un ananas unijambiste qui groove comme une joyeuse bamba triste. C’est un duo coupé et décalé, fiévreux comme un samedi soir.