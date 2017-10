Frankie Rose pour un 19A20 au Phare !

Ancienne chanteuse de Crystal Stilts, Dum Dum Girls, Vivian Girls ou encore de Beverly, Frankie Rose poursuit ses explorations shoegaze en solo avec la sortie de Cage Tropical, son quatrième album paru en août.

Retour vers le futur

Avec comme inspirations les années 80’s et leur son new wave, les années 60’s et leurs girl groups, Frankie Rose joue et chante de la pop à la fois rétro et futuriste, avec de la reverb et des harmonies vocales qui résonnent avec ses synthétiseurs et ses guitares chatoyants !