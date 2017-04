Event Facebook

Organisé par Des Lendemains Qui chantent

Si vous veniez à vous perdre au plus près des nuages, là-haut dans le Pas-de-Calais, dans le grenier foutraque des Gang Clouds, vous vous risqueriez peut-être à vouloir mettre un peu d’ordre dans l’univers du groupe. Vous classeriez certainement le tout avec une jolie étiquette « indie-pop ». Nous vous demanderions de préférence de laisser le grenier tel qu’il est, merci bien.

Formés en 2012 entre Arras et Lens et avec une touche internationale apportée par les américaines Laura Deavers et Christin Neary, Gang Clouds aura tout d’abord cultivé une certaine discrétion à peine rompue par quelques jolies chroniques dans la presse spécialisée et des invitations à jouer sur de jolies scènes du Nord de la France. Après moult péripéties et une bonne douzaine de musiciens ayant participé à l’aventure (la formation a compté jusqu’à 8 membres), le groupe se stabilise enfin en sextet et poursuit son petit bonhomme de chemin en sortant ses compositions au fur et à mesure.

Soucieux de se faire enfin mieux reconnaître, Gang Clouds se décide à passer la vitesse supérieure en 2016 et a pour objectif de sortir 2 nouveaux morceaux mensuels sur sa page bandcamp. Des compositions enregistrées maison en attendant le premier album tant espéré en 2017.

Attention, on passe aux horaires d’été pour suivre le soleil !

Ouverture du bar : 19h / début du concert : 20h

Entrée libre et gratuite

Restauration possible sur place