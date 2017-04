Un duo, deux guitares, deux voix mixtes et des boucles. Ça plane ou ça rentre dedans, ça chante ou ça crie, ça danse ou ça tend l’oreille.

La musique d’iloveyourass, c’est sombre et lumineux, sensible comme la folk, incisif comme la noise, léger comme la pop.

Jeudi 23 mars à partir de 19h

Début du concert à 20h / Gratuit

Des Lendemains Qui Chantent

Av. du lieutenant colonel Faro, l’Auzelou, 19000 Tulle



Photo ©LN

iloveyourass est un duo pictavien composé de Damien Gauvin et d’Aline Leroy. Ils se rencontrent quand Damien devient le bassiste d’Idiograme en 2007, où Aline est déjà chanteuse et claviériste depuis les débuts de ce groupe rock/chanson en 2005. En 2013, ils se proposent de jouer en duo et font un premier concert d’abord très inspiré de la folk américaine des années 60 et de la chanson française à textes intimistes.

Autodidactes, ils ont une approche plutôt viscérale de la musique. Damien compose des samples mélodiques et rythmiques, et Aline se pose dessus avec une guitare électrique, ses textes souvent en français et des boucles de chant. Les rôles sont interchangeables, histoire de profiter aussi de la voix suave et crooner du grand bonhomme et des inspirations mélodiques de la blonde.

Photo de couverture ©Sylvia Vasseur - Les clichés éparpillés