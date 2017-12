THE EX, TOTORRO, INGRINA

Cette semaine gagnez vos invitations* pour notre gros coup de coeur avec la venue du groupe mythique The Ex.

En 1979, ce combo jazz-punk hollandais débute une histoire décapante en jetant un pont entre la complexité formelle du jazz et l’énergie ultime du punk.

Noise, jazz, improvisation et musique ethnique sont regroupés sous une seule appellation : la “Ex-music”. Des guitares discordantes et rythmiques à l’extrême, une batterie parfois presque africaine, la façon furieuse dont G.W. Sok récite ses textes et donne à la musique de The Ex son caractère particulier. En plus de 20 ans The Ex ne s’est jamais laissé étiqueter dans aucune catégorie. The Ex est en constant développement, toujours ouvert à de nouvelles idées et collaborations avec toutes sortes des gens dont l’esprit est proche du groupe : le violoncelliste new-yorkais Tom Cora, le chorégraphe Wim Kannekens, Thurston Moore de Sonic Youth, le musicien jazz Ab Baars etc.

Pour compléter cette belle soirée, place aux Rennais de Totorro qui fascinent et séduisent par la fraîcheur et l’évidence de leur musique qui dresse des ponts aventureux entre les genres. Chaque morceau est une histoire avec une palette d’émotions d’une grande richesse, aux atmosphères et aux rythmiques changeantes. Tantôt tendu, nerveux ou plus pop, abrasif ou apaisé, Totorro est toujours aussi captivant, fun et efficace, sur album comme sur scène.

Cerise sur le gâteau et quelle cerise ; Ingrina chimère bruyante présentant tous les symptômes du mal au crâne. Deux batteries, trois guitares, des voix perdues dans le magma et une basse qui écrase tout le reste. L’orage entre deux accalmies..

