[Jeu-Concours] Boy Harsher / Hante / Ofni Films / Zines of the zone / Live set

Gagnez des places en participant au jeu-concours en bas de cette page !

Boy Harsher Dark pop - US

Boy Harsher réunit deux facettes a priori antinomiques de la musique la synthpop et l’industrial ce qui donne un effet profondément cérébral et incroyablement dansant.

Préparez-vous ! Sur scène, Boy Harsher frappe fort, très fort.

Hante Synthwave - FR

Hante, de son vrai nom, Hélène de Thoury offre des émotions profondes, mêlant darkwave obsédante et électronique saisissante, son dernier album franchement réussi FIERCE.

OFNI FILMS : GROSS ANATOMIES Martin Arnold - AUT

Programme de 6 courts métrages animés réalisés de 2010 à 2015 (24mn).

Avec la série de films composant les Gross Anatomies, Martin Arnold pousse à l’extrême sa démarche de micro found-footage de précision, en opérant sa chirurgie de montage sur quelques millisecondes de personnages de cartoons Disney.

+ DJ’s

GUILH’EM ALL

Musique concrète approximative électronique faite-main basée à Brest. Guilhem pratique aussi le sténopé et le zine, il voyagera avec des exemplaires de Flemme Actuelle, une revue apériodique de dérive et de critique urbaine à Brest.

MOINEAU ECARLATE

Musique noise en cut-up et boucles basée sur le plateau des Millevaches. Il dirige aussi le label de cassettes « fougère ».

+ Exposition nomade & sets musicaux

ZINES OF THE ZONE

La Fanzinothèque reçoit le collectif français (mais nomade) Zines Of The Zone pour une présentation de sa collection de photo-zines récents, une sélection de plus d’une centaine de livres et fanzines auto-édités glanés depuis ces six dernières années de nomadisme actif et de prises de vues.

Avec la complicité de Nyktalop Melodie et La Fanzinothèque dans le cadre du Festival OFNI #17