[Jeu-concours] Festival Bruisme #9

Bruisme c’est 4 jours de musiques bancales mais pas banales pour oreilles curieuses, flâneuses ou avisées. Improvisées (souvent), expérimentales (parfois un poil), créatives (pour sûr), différentes (tant qu’à faire !) ... Des musiques qui se fichent bien des étiquettes, surtout.

Au programme :

Jeudi 27 juin 2019 @Chantier Public, 4 rue de Montbernage

• 19h30 Vernissage Sergej Vutuc Performance sonore et visuelle

+ Bruisme paye déjà son coup



• 20h45 Reverse Winchester - Mike Ladd & Matthieu Sourisseau



Vendredi 28 juin 2019 @Le Confort Moderne

• 19h Héron Cendré

+ Bruisme paye son coup

• 20h45 OREN AMBARCHI & WILL GUTHRIE + MCPHEE - EDWARDS - KUGEL

+ ROUE LIBRE + CHR/O/NE





Samedi 29 juin 2019 @Le Confort Moderne

• 11h30 Bruisme Market @marché Notre Dame

• 13h00 Pique-nique @Le Confort Moderne

• 15h00 Jean-Philippe Gross concert



• 16h00 à 19h00 WILL GUTHRIE solo pour 1 personne (sur tirage au sort)

• 17h00 IANA, Betty Hovette et Christine Wodrascka concert



• 19h00 KILL YOUR IDOLS concert

• 20h45 MARIACHI + ZYWIZNA + LA FEMME EN ROUGE + A_R_C_C concert



Dimanche 30 juin @Le Lieu Multiple

• 16h00 Bruîtres + Sortie fanzine

• 17h00 VOLTA + TRANSFERT (299 792 458 M/S) Concert