[Jeu-concours] Festival Graines de Rue

Graines de Rue est un terreau fertile qui aime cultiver les métissages. Les artistes

professionnels et les jeunes graines se partagent les mêmes scènes avec curiosité et

respect.

Alors préparez-vous à venir partager ce rendez-vous incontournable du Nord Haute-Vienne où vous pourrez cultiver vos rêves et vos mémoires sous le soleil et les étoiles.

Venez découvrir cette programmation exigeante, joyeuse, choisie pour vous faire vibrer, rire, chanter, danser, rêver et réfléchir !

Retrouvez Béatrice qui nous propose ses coups de cœur de cette 21ème édition du festival !

La Veillée / Compagnie OpUS

Dimanche 9 juin à 21h

Originaires de Ménetreux, Lucette Champolleau et Serge Gauthier participent à une excursion organisée et débarquent à Bessines.

À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée autour d’un feu de bois et à déguster une soupe à l’oignon maison. Le jovial Serge veille sur les bûches, prépare des patates à la braise, sert quelques verres de vin, tandis que Lucette fait la conversation en parlant des étoiles, de point de croix, de Brigitte Bardot, de bas de contention, de fondue savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres…

Et de leurs dernières péripéties avec les autres pensionnaires de La Providence, une joyeuse maison de retraite.

Autour des flammes, le réel va peu à peu dériver pour une veillée cocasse et tendre.

Arthur Ribo et Cie Art&Co / Concert dont vous êtes l’auteur

Dimanche 9 juin à 17h

Quelques morceaux écrits et pour le reste, un voyage poétique au pays de l’humour vrai.

Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur et « improvis’-auteur ». Toujours drôle et sensible, il nous entraîne sans filet, dans un récit dont lui seul connaît les détours. Pour accompagner ces

textes et ces mots, le compositeur multiinstrumentiste, Victor Belin, compose en direct, à partir des objets, des murs, du sol, du lieu qu’il investit et de ses instruments.

Un happening musical où même les bruits du public peuvent être samplés et servir

la construction d’un morceau. Le « For street » est, comme son nom l’indique la version rue du Concert dont vous êtes l’auteur.

Les moyens d’interagir avec le public sont légèrement différents, et l’extérieur amène son contexte d’inattendu et de magie.