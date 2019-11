[Jeu-concours] LE MOIS DE LA GESTION SONORE

Nous sommes partenaires de la 10 ème édition du Mois de la Gestion Sonore, en participant au jeu-concours vous pouvez gagner des casques anti-bruit pour enfants.

LE MOIS DE LA GESTION SONORE

Chaque année en novembre, l’association AGI-SON et ses relais régionaux organisent le Mois de la Gestion Sonore, véritable temps fort de rencontres et d’échanges sur l’amplification de la musique & la qualité sonore à travers diverses thématiques.

Créée en 2000, l’association est née de la volonté des professionnels de défendre l’écoute et la pratique des musiques amplifiées dans le respect des réglementations en vigueur.

Agi-Son se pose comme un espace unique de concertation mais aussi comme un moteur dans la prise de conscience et la nécessité de promouvoir la création et une bonne qualité sonore.