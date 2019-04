[Jeu-concours] Suzanne Ciani

Gagnez des places en participant au jeu-concours ICI

Une occasion rare d’écouter cette grande prêtresse de l’électro !

Pionnière de la musique électronique, Suzanne Ciani est une figure emblématique de l’ambiant historique et de l’électro-acoustique tendance "new age".

Diva des diodes, elle est l’une des premières femmes à s’être confrontée à la tapisserie de fils enchevêtrés et de potards colorés du synthé analogique Buchla, qu’elle a toujours préféré au Moog.

Au fil des années, elle s’affirme comme l’une des artistes majeures du genre, multipliant les collaborations et composant à tour de bras, de jingles pour la télé à la BO d’un docu sur Mère Teresa.