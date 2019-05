[Jeu-concours] THE MESSTHETICS (EX FUGAZI) + FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE + GATECHIEN + DJ FRANCIS FEELGOOD

La Nef invite Relâche pour fêter leur anniversaire et leur a préparé un beau cadeau !

Relâche est un véritable festival urbain atypique, festif et décomplexé animant gratuitement vos soirées de juin à septembre. La programmation internationale, fait la part belle à des artistes venant des quatre coins du monde.

La section rythmique d’un des groupes rock les plus influents, Fugazi, Joe Lally et Brendan Canty se retrouvent au sein de The Messthetics en compagnie du talentueux Anthony Pirog à la gratte autour d’un power trio instrumental à la recette complexe, précise et harmonique.

Question retour sur scène, Gâtechien le duo basse-batterie référence noïse des années 2000, qui s’est lancé en écoutant Fugazi, se reforment le temps d’une soirée.

Le plaisir sera multiple, puisque cette soirée accueillera également Francky Goes To Pointe à Pitre qui réconcilient le zouk et la noïse.

Et pour ne pas perdre le rythme entre chaque concert, Dj Francis Feelgood sera là pour vous injecter une dernière dose de bonheur !