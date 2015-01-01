L’Antenne d’été
A l’écoute tous les jours de 12h à 14h avec Sara, Chami et Lucas
PLAYLISTS & INTERVIEWS
LUNDI 02 JUILLET
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|KAMASI WASHINGTON
|STREET FIGHTER MAS
|HEAVEN & EARTH
|TESOME METEKU
|ASHABE
|SOUL FUELLED STOMPERS FROM 60’S-70’S ETHIOPIA
|TRIPTIDES
|VISITORS
|VISITORS
|VIDEOTAPEMUSIC
|HONG KONG NIGHT VIEW
|SOUVENIR
|MOON GOGO
|JOY
|JOY
|CONFIDENCE MAN
|DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND
|CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
|BAXTER DURY
|ALMOND MILK
|PRINCE OF TEARS
|GABRIELLA COHEN
|MUSIC MACHINE
|PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITONAL LOVE
|THE WAVE PICTURES
|THE LITTLE WINDOW
|BRUSHES WITH HAPPINESS
|RF SHANNON
|TOOTH ACHE
|TRICKSTER BLUES
|THE BUTTERTONES
|JUNGLE
|MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
|CHARLES WALLACE
|ROLLER COASTER BABY
|AND HIS FRIENDS FROM OUTER SPACE
MARDI 03 JUILLET
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|WARMDUSCHER
|1000 WHISPERS
|WHALE CITY
|THE SHACKS
|FOLLOW ME
|HAZE
|JAROMIL SABOR
|SUN SLAVES
|SECOND SCIENCE
|OLDEN YOLK
|ESPRIT DE CORPS
|S/T
|INSECURE MEN
|I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY)
|S/T
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN ?!
|ENDLESS SCROLL
|FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE
|CAMEROUN DIAZ
|PLAISIR COUPABLE
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|NEM KALDI
|NEM KALDI
|PARQUET COURTS
|TOTAL FOOTBALL
|WIDE AWAKE
|EN ATTENDANT ANA
|THIS COULD BE
|LOST & FOUND
|SHANNON AND THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|TAPE WAVES
|CHANGING VIEW
|DISTANT LIGHT
Louis, membre de l’assoskate vous présente le contest de dimanche
MERCREDI 04 JUILLET
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|CARAMBOLAGE
|5 A 7
|SUMMER SAMPLER #5
|STRATOCASTORS
|AINSI VA LA VIE
|LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
|ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
|TALKING STRAIGHT
|HOPE DOWNS
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTIER
|EL BLASZCZYK
|QUAND TU M’CARESSES
|THE QUIRKY LOST TAPES - 1993/95
|MARLIN’S DREAMING
|CHEEKY KIDS
|LIZARD TEARS
|CURTIS HARDING
|NEED YOUR LOVE
|FACE YOUR FEAR
|THE OLYMPIANS
|MIDNIGHT MOVEMENT
|S/T
|REPTALIENS
|SIMULATION
|FM-2030
|THE SHIFTERS
|WORK/LIFE, GYM ETC
|HAVE A CUNNING PLAN
Un concert caritatif ce samedi à l’Espace El Doggo
JEUDI 05 JUILLET
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|THE COMO MAMAS
|COUNT YOUR BLESSINGS
|MOVE UPSTAIRS
|YONATAN GAT
|CUE THE MACHINES
|UNIVERSALIST
|LA LUZ
|MY GOLDEN ONE
|FLOATING FEATURES
|MICHAEL RAULT
|I’LL BE THERE
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|CANNIBALE
|CHOPPY NIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|JESUS LES FILLES
|PARASOL
|DANIEL
|BOYTOY
|MARY ANNE
|NIGHT LEAF
Herve Herpe vous propose de le rejoindre aux Nuits d’Été
VENDREDI 06 JUILLET
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PHILIPPE KATERINE
|DES BISOUX
|ST
|SHANGRI-LAS
|GIVE ME A GREAT KISS
|ST
|CIRCA TAPES
|ASK HIM
|LOVE AND VENOM
|VIVE LA VOID
|DEATH MONEY
|ST
|FASCINATOR
|YOUR MONEY IT’S UGLY
|WATER SIGN
|BEACH HOUSE
|BLACK CAR
|7
|KAMAL KEILA
|TAB3AN AHWAK
|MUSLIMS AND CHRISTIANS
|SHANNON SHAW
|GOODBYE SUMMER
|SHANNON IN NASHVILLE
|THE LIMIÑANAS
|EL BEACH
|ISTAMBUL IS SLEEPY
|MELODY’S ECHO CHAMBER
|QUAND LES LARMES D’UN ANGE FONT DANSER LA MERE
|BON VOYAGE
|CRACK CLOUD
|PHILOSOPHER’S CALLING
|ST
|BODEGA
|HOW DID THIS HAPPEN,
|ENDLESS SCROLL