L’Antenne d’été

GROUPE TITRE ALBUM

KAMASI WASHINGTON STREET FIGHTER MAS HEAVEN & EARTH

TESOME METEKU ASHABE SOUL FUELLED STOMPERS FROM 60’S-70’S ETHIOPIA

TRIPTIDES VISITORS VISITORS

VIDEOTAPEMUSIC HONG KONG NIGHT VIEW SOUVENIR

MOON GOGO JOY JOY

CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE

BAXTER DURY ALMOND MILK PRINCE OF TEARS

GABRIELLA COHEN MUSIC MACHINE PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITONAL LOVE

THE WAVE PICTURES THE LITTLE WINDOW BRUSHES WITH HAPPINESS

RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES

THE BUTTERTONES JUNGLE MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM