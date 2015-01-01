Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > A la Une > L’Antenne d’été

L’Antenne d’été

A l’écoute tous les jours de 12h à 14h avec Sara, Chami et Lucas

PLAYLISTS & INTERVIEWS

- LUNDI 02 JUILLET

GROUPE TITRE ALBUM
KAMASI WASHINGTON STREET FIGHTER MAS HEAVEN & EARTH
TESOME METEKU ASHABE SOUL FUELLED STOMPERS FROM 60’S-70’S ETHIOPIA
TRIPTIDES VISITORS VISITORS
VIDEOTAPEMUSIC HONG KONG NIGHT VIEW SOUVENIR
MOON GOGO JOY JOY
CONFIDENCE MAN DON’T YOU KNOW I’M IN A BAND CONFIDENT MUSIC FOR CONFIDENT PEOPLE
BAXTER DURY ALMOND MILK PRINCE OF TEARS
GABRIELLA COHEN MUSIC MACHINE PINK IS THE COLOUR OF UNCONDITONAL LOVE
THE WAVE PICTURES THE LITTLE WINDOW BRUSHES WITH HAPPINESS
RF SHANNON TOOTH ACHE TRICKSTER BLUES
THE BUTTERTONES JUNGLE MIDNIGHT IN A MOONLESS DREAM
CHARLES WALLACE ROLLER COASTER BABY AND HIS FRIENDS FROM OUTER SPACE

- MARDI 03 JUILLET

GROUPE TITRE ALBUM
WARMDUSCHER 1000 WHISPERS WHALE CITY
THE SHACKS FOLLOW ME HAZE
JAROMIL SABOR SUN SLAVES SECOND SCIENCE
OLDEN YOLK ESPRIT DE CORPS S/T
INSECURE MEN I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY) S/T
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN ?! ENDLESS SCROLL
FRANCKY GOES TO POINTE A PITRE CAMEROUN DIAZ PLAISIR COUPABLE
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI
PARQUET COURTS TOTAL FOOTBALL WIDE AWAKE
EN ATTENDANT ANA THIS COULD BE LOST & FOUND
SHANNON AND THE CLAMS THE BOY ONION
TAPE WAVES CHANGING VIEW DISTANT LIGHT
Louis, membre de l’assoskate vous présente le contest de dimanche

- MERCREDI 04 JUILLET

GROUPE TITRE ALBUM
CARAMBOLAGE 5 A 7 SUMMER SAMPLER #5
STRATOCASTORS AINSI VA LA VIE LIVING UNDER THE JOHNNY VACANCES
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER TALKING STRAIGHT HOPE DOWNS
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTIER
EL BLASZCZYK QUAND TU M’CARESSES THE QUIRKY LOST TAPES - 1993/95
MARLIN’S DREAMING CHEEKY KIDS LIZARD TEARS
CURTIS HARDING NEED YOUR LOVE FACE YOUR FEAR
THE OLYMPIANS MIDNIGHT MOVEMENT S/T
REPTALIENS SIMULATION FM-2030
THE SHIFTERS WORK/LIFE, GYM ETC HAVE A CUNNING PLAN
Un concert caritatif ce samedi à l’Espace El Doggo

- JEUDI 05 JUILLET

GROUPE TITRE ALBUM
THE COMO MAMAS COUNT YOUR BLESSINGS MOVE UPSTAIRS
YONATAN GAT CUE THE MACHINES UNIVERSALIST
LA LUZ MY GOLDEN ONE FLOATING FEATURES
MICHAEL RAULT I’LL BE THERE IT’S A NEW DAY TONIGHT
CANNIBALE CHOPPY NIGHT NO MERCY FOR LOVE
JESUS LES FILLES PARASOL DANIEL
BOYTOY MARY ANNE NIGHT LEAF
Herve Herpe vous propose de le rejoindre aux Nuits d’Été

- VENDREDI 06 JUILLET

GROUPE TITRE ALBUM
PHILIPPE KATERINE DES BISOUX ST
SHANGRI-LAS GIVE ME A GREAT KISS ST
CIRCA TAPES ASK HIM LOVE AND VENOM
VIVE LA VOID DEATH MONEY ST
FASCINATOR YOUR MONEY IT’S UGLY WATER SIGN
BEACH HOUSE BLACK CAR 7
KAMAL KEILA TAB3AN AHWAK MUSLIMS AND CHRISTIANS
SHANNON SHAW GOODBYE SUMMER SHANNON IN NASHVILLE
THE LIMIÑANAS EL BEACH ISTAMBUL IS SLEEPY
MELODY’S ECHO CHAMBER QUAND LES LARMES D’UN ANGE FONT DANSER LA MERE BON VOYAGE
CRACK CLOUD PHILOSOPHER’S CALLING ST
BODEGA HOW DID THIS HAPPEN, ENDLESS SCROLL
Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page