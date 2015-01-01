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L’antenne d’été en septembre

A l’écoute tous les jours de 12h à 14h avec Sara, Chami et Lucas

PLAYLISTS & INTERVIEWS

- VENDREDI 07 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
PUBLIC PRACTICE FATE/GLORY DISTANCE IS A MIRROR
CRACK CLOUD DRAB MEASURE ST
BROTHER ALI OWN LIGHT ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
DANNY WATTS PILL BLACK BOY MEETS WORLD
INSECURE MEN A RAINY NIGHT IN SOHO KARAOKE FOR ONE VOL.1
MICHAEL RAULT SLEEP WITH ME IT’S A NEW DAY TONIGHT
HENRI GUEDON ET LES CONTESTA VAN VAN DISQUES DEBS INTERNATIONAL VOL.1
OKONKOLO WOLENCHE POR CHANGO CANTOS
ESCAPE-ISM WHAT SIGN (WAS FRANKENSTEIN ?) THE LOST RECORD
SEXTILE PARADOX 3
USE DANSER UN SLOW AVEC UN FLIC SELFLIC
PIERRE VASSILIU EN VADROUILLE A MONTPELLIER FACE B - 1965-1981
HOT SNAKES SIX WAVE HOLD DOWN JERICHO SIRENS
SHARK TOYS WALKING LABYRINTHS
Le roller derby recrute !
+ autres actu de la rentrée concernant le Limoges Roller Skating

- JEUDI 06 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
VIOLENT FEMME PROVE MY LOVE VIOLENT FEMME
FRESHARD & STANLEY BRINKS GOING TO THE BAR MIDNIGHT TEQUILA
THE SAXOPHONES MYSTERIES REVEALED SONGS OF THE SAXOPHONES
PONCTUATION EXIL MON HERBIER DU MONDE ENTER
ALTIN GUN GOCA DUNYA ON
SONIDO GALLO NEGRO MAMBO COSMICO MAMBO COSMICO
THE BABE RAINBOW EUREKA DOUBLE RAINBOW
MICHAEK NAU AND THE MIGHTY THREAD LESS THAN POSITIVE S/T
MELBOURNE CANS A SHAPE IN THE RIVER HEAT OF THE NIGHT
VITAL IDLES RISING DAMP LEFT HAND

- MERCREDI 05 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
M ROSS PERKINS I’M GOING OUT TO SEE MY BABY WHAT DID YOU DO FOR SUMMER BREAK ?
MYSTIC BRAVES ARE YOU GONNA BE THERE THE GREAT UNKNOWN
THE FRIGHTNRS DISPUTE MORE TO SAY VERSIONS
SUPER ELCADOS AFRO FUNK TOGETHERNESS IS ALWAYS A GOOD VENTURE
GRAHAM VAN PELT RELEASE YOURSELF TIME TRAVEL
FASCINATOR YOUR MONEY IT’S UGLY WATER SIGN
IT IT ANITA USER GUIDE LAURENT
JC SATAN COMPLEX SITUATION CENTAUR DESIRE
SHANNON & THE CLAMS THE BOY ONION
EARTH GIRL HELEN BROWN SET THE WOODS ON FIRE FOUR SATELLITES VOL.1
Programmation de rentrée / FD Hiero
Détails et extraits musicaux en compagnie de Mika

- MARDI 04 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
INSECURE MEN I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY° S/T
TERRY BUREAU I’M TERRY
PARQUET COURTS ALMOST HAD TO START A FIGHT / IN AND OUT OF PATIENCE WIDE AWAKE
COCKPIT HOLLOW MAN II
IDLES DANNY NEDELKO JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
KAVIAR SPECIAL DEAD END VORTEX
GOAT GIRL VIPER FISH POST
SMOKESCREENS WAITING FOR SUMMER USED TO YESTERDAY
HINDS FINALLY FLOATING I DON’T RUN
CUT WORMS THINK I MIGHT ME IN LOVE HOLLOW GROUND
CAM MACLEAN WAIT FOR LOVE WAIT FOR LOVE
SCHOOL DAMAGE ASSIMILATE A TO X
LAVENDER FLU LIKE A SUMMER THURSDAY MOURN THE GLASS
YONATAN GAT CUE THE MACHINES UNIVERSALIST

- LUNDI 03 SEPTEMBRE

GROUPE TITRE ALBUM
SAIED KHALIFA IGD ALLOOLI TWO NILES TO SING A MELODY : VIOLINS & SYNTHS OF SUDAN
VIDEOTAPE MUSIC HONG KONG NIGHT VIEW SOUVENIR
MELBOURNE CANS HEART TURNED BLUE HEAT OF THE NIGHT
THE GREEN CHILD HER MAJESTY II S/T
IKEBE SHAKEDOWN BRUSHFIRE THE WAY HOME
THE SHA LA DAS OPEN MY EYES LOVE IN THE WIND
WOOLEN MEN WHAT DO YOU WANT ME TO BE POST
THE MOLOCHS FLOWERS IN THE SPRING FLOWERS IN THE SPRING
G HERBO SWERVO SWERVO
CZARFACE & MF DOOM PHANTOMS CZARFACE MEETS METAL FACE
MAC DEMARCO HONEYMOON S/T
KURT VILE LOADING ZONES S/T

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