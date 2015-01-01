L’antenne d’été en septembre
A l’écoute tous les jours de 12h à 14h avec Sara, Chami et Lucas
VENDREDI 07 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|PUBLIC PRACTICE
|FATE/GLORY
|DISTANCE IS A MIRROR
|CRACK CLOUD
|DRAB MEASURE
|ST
|BROTHER ALI
|OWN LIGHT
|ALL THE BEAUTY IN THIS WHOLE LIFE
|DANNY WATTS
|PILL
|BLACK BOY MEETS WORLD
|INSECURE MEN
|A RAINY NIGHT IN SOHO
|KARAOKE FOR ONE VOL.1
|MICHAEL RAULT
|SLEEP WITH ME
|IT’S A NEW DAY TONIGHT
|HENRI GUEDON ET LES CONTESTA
|VAN VAN
|DISQUES DEBS INTERNATIONAL VOL.1
|OKONKOLO
|WOLENCHE POR CHANGO
|CANTOS
|ESCAPE-ISM
|WHAT SIGN (WAS FRANKENSTEIN ?)
|THE LOST RECORD
|SEXTILE
|PARADOX
|3
|USE
|DANSER UN SLOW AVEC UN FLIC
|SELFLIC
|PIERRE VASSILIU
|EN VADROUILLE A MONTPELLIER
|FACE B - 1965-1981
|HOT SNAKES
|SIX WAVE HOLD DOWN
|JERICHO SIRENS
|SHARK TOYS
|WALKING
|LABYRINTHS
Le roller derby recrute !
+ autres actu de la rentrée concernant le Limoges Roller Skating
JEUDI 06 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|VIOLENT FEMME
|PROVE MY LOVE
|VIOLENT FEMME
|FRESHARD & STANLEY BRINKS
|GOING TO THE BAR
|MIDNIGHT TEQUILA
|THE SAXOPHONES
|MYSTERIES REVEALED
|SONGS OF THE SAXOPHONES
|PONCTUATION
|EXIL
|MON HERBIER DU MONDE ENTER
|ALTIN GUN
|GOCA DUNYA
|ON
|SONIDO GALLO NEGRO
|MAMBO COSMICO
|MAMBO COSMICO
|THE BABE RAINBOW
|EUREKA
|DOUBLE RAINBOW
|MICHAEK NAU AND THE MIGHTY THREAD
|LESS THAN POSITIVE
|S/T
|MELBOURNE CANS
|A SHAPE IN THE RIVER
|HEAT OF THE NIGHT
|VITAL IDLES
|RISING DAMP
|LEFT HAND
MERCREDI 05 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|M ROSS PERKINS
|I’M GOING OUT TO SEE MY BABY
|WHAT DID YOU DO FOR SUMMER BREAK ?
|MYSTIC BRAVES
|ARE YOU GONNA BE THERE
|THE GREAT UNKNOWN
|THE FRIGHTNRS
|DISPUTE
|MORE TO SAY VERSIONS
|SUPER ELCADOS
|AFRO FUNK
|TOGETHERNESS IS ALWAYS A GOOD VENTURE
|GRAHAM VAN PELT
|RELEASE YOURSELF
|TIME TRAVEL
|FASCINATOR
|YOUR MONEY IT’S UGLY
|WATER SIGN
|IT IT ANITA
|USER GUIDE
|LAURENT
|JC SATAN
|COMPLEX SITUATION
|CENTAUR DESIRE
|SHANNON & THE CLAMS
|THE BOY
|ONION
|EARTH GIRL HELEN BROWN
|SET THE WOODS ON FIRE
|FOUR SATELLITES VOL.1
Programmation de rentrée / FD Hiero
Détails et extraits musicaux en compagnie de Mika
MARDI 04 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|INSECURE MEN
|I DON’T WANNA DANCE (WITH MY BABY°
|S/T
|TERRY
|BUREAU
|I’M TERRY
|PARQUET COURTS
|ALMOST HAD TO START A FIGHT / IN AND OUT OF PATIENCE
|WIDE AWAKE
|COCKPIT
|HOLLOW MAN
|II
|IDLES
|DANNY NEDELKO
|JOY AS AN ACT OF RESISTANCE
|KAVIAR SPECIAL
|DEAD END
|VORTEX
|GOAT GIRL
|VIPER FISH
|POST
|SMOKESCREENS
|WAITING FOR SUMMER
|USED TO YESTERDAY
|HINDS
|FINALLY FLOATING
|I DON’T RUN
|CUT WORMS
|THINK I MIGHT ME IN LOVE
|HOLLOW GROUND
|CAM MACLEAN
|WAIT FOR LOVE
|WAIT FOR LOVE
|SCHOOL DAMAGE
|ASSIMILATE
|A TO X
|LAVENDER FLU
|LIKE A SUMMER THURSDAY
|MOURN THE GLASS
|YONATAN GAT
|CUE THE MACHINES
|UNIVERSALIST
LUNDI 03 SEPTEMBRE
|GROUPE
|TITRE
|ALBUM
|SAIED KHALIFA
|IGD ALLOOLI
|TWO NILES TO SING A MELODY : VIOLINS & SYNTHS OF SUDAN
|VIDEOTAPE MUSIC
|HONG KONG NIGHT VIEW
|SOUVENIR
|MELBOURNE CANS
|HEART TURNED BLUE
|HEAT OF THE NIGHT
|THE GREEN CHILD
|HER MAJESTY II
|S/T
|IKEBE SHAKEDOWN
|BRUSHFIRE
|THE WAY HOME
|THE SHA LA DAS
|OPEN MY EYES
|LOVE IN THE WIND
|WOOLEN MEN
|WHAT DO YOU WANT ME TO BE
|POST
|THE MOLOCHS
|FLOWERS IN THE SPRING
|FLOWERS IN THE SPRING
|G HERBO
|SWERVO
|SWERVO
|CZARFACE & MF DOOM
|PHANTOMS
|CZARFACE MEETS METAL FACE
|MAC DEMARCO
|HONEYMOON
|S/T
|KURT VILE
|LOADING ZONES
|S/T