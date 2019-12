L’émission des émissions

Jeudi de 18h à 21h30 la radio fait son émission des émissions à La Locale vient !

C’est quoi ? L’occasion de découvrir qui se cache derrière la grille des programmes. Un rendez-vous hors les murs, avec vous, les animateurs et les bénévoles de la radio Beaubfm qui viennent présenter leurs émissions.

Comment ça se passe ? A La Locale, rue de la Boucherie, vous pourrez rencontrer les bénévoles et animateurs et écoutez leur sélection musicale, et puis boire un coup évidement.

Mais aussi, si tu ne peux vraiment pas venir écoute en direct sur les ondes du 89mHz.