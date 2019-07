La compil’ de l’été 2019 !

Revoilà les compil’ de l’été !

1er volume tropicalo-électro-chachapop-twist’n’surf parfaite pour l’ambiance muy caliente de ce mois de juillet !

Elle ravira tous ceux qui aiment farniente sur fond musical léger ou ceux qui durant le sport préfèrent à grosses gouttes transpirer.

A écouter à la cool en dégustant une glace deux boules.

0’0" - ZARA McFARLANE & DENNIS BOVELL - EAST OF THE RIVER NILE

4’45" - SESSA - FLOR DO REAL

8’02’’ - ALLAH LAS – RASPBERY JAM

11’45" - GILLIAN HILLS – CHACHA STOP

14’40" - ALI HASSAN KUBAN – MABRUK

21’02" - NICO FIDENCO - CON TE SULLA SPIAGGIA

23’44"- HEALING GEMS - SUEÑOS DE UN BURRO

26’39" - MALPHINO - MI PALPHINO 82

29’48" - CANALON DE TIMBIQUI - QUITATE DE MI ESCALERA

35’30" - STARBAND DE DAKAR – MISTERIOSO

39’58" - KOKOKO – LIKOLO

43’48" - A TROIS SUR LA PLAGE - LE SOLEIL

46’58" - THE DANDELION – GARDEN OF YHI

50’18" - GARCON N°1 – TEACHERS PET

53’28" - YANGA – ENCENDEMOS

57’14" -PINDUCA - PAI XANGÔ

64’44" - THE MAUSKOVIC DANCE BAND - SPACE DRUM MACHINE