Le Sans Réserve est une salle de concert de 500 places debout dévolue aux musiques amplifiées, dont l’association éponyme assure à titre exclusif la gestion.

La Galoche, c’est pour votre plus grand plaisir comme un French Kiss, les animateurs de la radio en direct du Sans Réserve à Périgueux vous présentent J.C. SATAN et LYSISTRATA.



En première partie, LYSISTRATA, on vous en parlait récemment là puisqu’ils sont passés à Limoges, vainqueur du Prix Ricard Live Music en 2017 le jeune trio composé de Ben (chanteur-batteur) , Max (bassiste) et Théo (guitariste) se font connaitre rapidement grâce à leur énergie fulgurante sur scène. Naviguant entre post-rock, noise et math-rock, leur univers prône la liberté sonique et le lâcher-prise.

J.C. Satàn nous présente leur nouvel album « Centaur Desir » chez Born Bad Records (évidemment). Le premier extrait n’est autre que l’intro, “I Won’t Come Back (Intro)”, qui a le mérite d’annoncer la couleur.