LA GALOCHE #3 : 50 NUANCES DE ROCK !

Troisième et dernière édition de notre tour des SMAC(k) régionales ! Direction La NEF d’Angoulême.

La Nef est une salle de spectacle gérée en régie par le GrandAngoulême. Elle propose des concerts pour le public adulte mais aussi pour les plus jeunes avec les spectacles « Diabolo Nef ».

Espace de concert, mais aussi de répétitions, plusieurs studios sont à disposition des groupes locaux qui peuvent bénéficier d’un accompagnement professionnel.

Au programme de ce smack dans une SMAC (Salle de Musiques Actuelles Conventionée) de la Nouvelle Aquitaine :

1 plateau radio sur place

Des invités

Diffusion des concerts en direct sur les ondes du 89Mhz et le site de la radio

Rendez vous le vendredi 24 novembre pour une soirée qui explorera plusieurs nuances de rock.

> 20h20 : Prise d’antenne

CONCERTS/LIVE

>21h - 21h40 : ROPOPOROSE

Commençons avec cette fratrie teigneuse qui nous montrera qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années, en témoigne leur indie-rock-pop-noise inventif et surprenant.

>22h - 23h20 : GIRLS IN HAWAI

Comme leur nom ne l’indique pas, Girls in Hawaii c’est le groupe indie pop belge uniquement composé de garçons, qui a parcouru le monde porté par leur succès, des Etats-Unis au Japon. Une belle carrière, arrêtée nette en 2010 par la mort de leur batteur, mais la musique est toujours plus forte, en 2013 ils se reforment et continuent dans cette veine indie. De la pop comme on l’aime, mélodieuse et qui donne le sourire, et un groupe hyper généreux sur scène. Des morceaux naïfs et sensuels, comme des baisers adolescents, délicieusement régressifs, et pourtant sincèrement matures.