Cette fin de semaine sur le thème du bisou ne pouvait que se terminer en compagnie de nos animateurs pour La Galoche, une soirée remplie de tendresse avec des interviews, des lives, ...

Et toi c’était comment ta première galoche ?

VOUS CONNAISSEZ LA NEF ?

Le 1er avril 1993, le lieu ouvre ses portes avec une capacité de 700 places et reçoit depuis 25ans des pointures internationales.

En 2005, La Nef s’agrandit et accueille 5 studios de répétitions et d’enregistrement. Se renforcent alors la politique d’accompagnement et d’actions culturelles du projet, avec une politique de résidences professionnelles mais également 8000 heures d’ouverture de studios à l’année pour quasi 500 musiciens charentais qui viennent répéter à l’année.

La fin des années 2010 augure un nouveau cap pour le projet qui se dirige dorénavant vers une collaboration accrue avec le monde de l’image et un développement de ses actions hors les murs.

LA SOIRÉE : SOMBRE BISOU

ÉLECTRO SYNTHWAVE

CARPENTER BRUT + RENDEZ-VOUS + GOST

Tentez de gagner des places pour la soirée ICI

Plus d’infos sur la soirée ICI