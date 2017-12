LA GALOCHE @LA NEF : LE REPLAY

La Nef - Grand Angoulême est un complexe culturel consacré aux musiques actuelles situé à Angoulême. C’est à la fois une salle de spectacle et de répétitions, plusieurs studios sont à disposition des groupes locaux qui peuvent bénéficier d’un accompagnement professionnel.

Implanté dans une ancienne poudrière située à l’entrée sud de la ville, ce lieu a ouvert en 1993 et a fait l’objet d’un agrandissement et de travaux en 2005.

Le vendredi 24 novembre, Beaub FM vous proposait un plateau radio afin de vous faire vivre cette soirée qui mettait à l’honneur La Nef, le duo Roporose et le groupe Girls In Hawaii.



> Revivez ici les interviews menées lors de cette Galoche, troisième du nom :

20h20 : LAETITIAT PERROT

La directrice de la Nef vous invite à découvrir ce lieu ainsi que son fonctionnement :

Histoire et présentation de la Nef

21h : Itw et extrait live de Ropoporose

R.O.P.O.P.O.R.O.S.E

Un peu plus tard dans la soirée nous parlons actions culturelles avec Adeline :

les à cotés de la Nef

22H : Itw et extrait live avec Girls In Hawaii

G.I.R.L.S.I.N.H.A.W.A.I.I & BALEZ

Fin de soirée, dernier mots...et la première galoche