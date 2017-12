LA GALOCHE @LE SANS-RÉSERVE : LE REPLAY

Le Sans Réserve est une salle de concert de 500 places debout dévolue aux musiques amplifiées. C’est l’association « Sans Réserve » créée le 30 Avril 2002 qui assure à titre exclusif la gestion de cet équipement par convention avec la Ville de Périgueux, propriétaire des lieux.

Le Sans Réserve programme environ 40 concerts par an avec des premières parties issues du département. Des co-organisations sont également réalisées avec des associations locales.

Le Sans Réserve et le Rocksane (SMAC de Bergerac) se sont associés pour réaliser la compilation « Smac(k) your band up ! » qui réunit 14 groupes représentant un échantillon de la scène musiques actuelles active du département.

Le vendredi 17 novembre, Beaub FM vous proposait un plateau radio afin de vous faire vivre cette soirée qui mettait à l’honneur 5 d’entre eux.

> Revivez ici les interviews menées lors de cette Galoche, deuxième édition

Guy Garcia, le directeur de la SMAC du Sans Réserve était notre invité en ouverture de cette émission

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

21h30 : INKY INQUEST

Un duo évoluant entre électronique et acoustique vers un trip hop à géométrie variable. Leur univers fouillé, électriquement chargé, se fonde sur des beats précis et des orchestrations originales.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

22h10 : VÖRSE

Outillé d’une basse, d’un laptop et de synthés, l’ingé-son du Sans Réserve conjugue à tous les temps breakbeat, drum’n’bass et indus pour produire un son massif et monolithique.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

22h40 : SNAPPY DAYS

Un trio qui brasse mélodies pop-punk façon 90’s, punk-hardcore, et rock’n’roll des 50’s. Il en résulte un breuvage jouissif à déguster live, de préférence.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

23h10 : UNANSWERED

Un groupe de thrash/death de Bergerac qui a sorti un 1er album en octobre 2016.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀