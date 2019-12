[LA NEWS DE LA SEMAINE] vous reconnaissez ce visuel ?

La vie est faite de surprises et de rebondissements, la preuve il y a à peine un mois nous étions inconsolables suite au départ de Lucas et la fin de l’émission l’Eau à la Bouche.

Mais nous sommes aujourd’hui aussi surpris qu’heureux de vous annoncer son retour, non vous ne rêvez pas, non ce n’est pas une blague, le génie de notre administration a encore frappé et celui de Lucas revient pour vous combler !

Mesdames et messieurs rallumez vos radios à 12h du lundi au vendredi pour écouter "L’eau à la bouche" !