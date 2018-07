La radio en direct du Dour Festival 2018

Le festival fait peau neuve pour sa 30ème édition. Un nouveau terrain de jeu, plein de surprises et surtout un accueil encore plus soigné ! Préparez-vous, Dour 2018 s’annonce grand !

Créé en 1989 par Carlo Di Antonio, le Festival de Dour est aujourd’hui le plus grand événement musical et touristique de Belgique francophone. Le festival arrive depuis 29 ans à trouver l’alchimie parfaite pour créer une des plus importantes fêtes en Europe : une organisation sans faille et surtout une programmation singulière, alternative et puissante alliant artistes mythiques, découvertes et diversité.