On a rangé nos maillots, enfilé nos plus beaux habits et on es retourné au boulot c’est la rentrée des émissions quotidiennes et bénévoles.

La grille sortira prochainement avec ses habitués et ses nouveautés.

En attendant dès aujourd’hui Sara, Lucas et Chami sont sur le pont en place !

Bonne rentrée, écoutez la radio !