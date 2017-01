Les auditions régionales Printemps de Bourges

La sélection Limousin se compose de :

*************************************************************************

Ca se passe Vendredi 20 Janvier 2017 à partir de 20:00 au CCM JEAN MOULIN 76 rue des Sagnes - 87280 LIMOGES

Les invitations sont à retirer ici

*************************************************************************



Les concerts d’auditions régionales

Venez découvrir en live ceux qui feront la scène de demain.

Les 150 artistes/groupes sélectionnés lors des sélections sur écoutes participeront aux auditions régionales qui auront lieu dans toute la France du 10 janvier au 4 février 2017 !

Les iNOUïS c’est quoi ?

Depuis 32 ans, Le festival s’est doté d’un dispositif national et original de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques en rock, chanson, électro et hip hop : Les iNOUïS du Printemps de Bourges - Crédit Mutuel.

Ce réseau unique s’appuie sur 28 antennes territoriales et francophones qui, toute l’année, explorent leur territoire pour dénicher les perles rares.

Chaque année ce sont près de 3500 artistes qui s’y inscrivent et seulement une trentaine d’entre eux se produira au Printemps de Bourges - Crédit Mutuel. Et l’aventure des iNOUïS ne s’arrête pas là ! Elle se poursuit au-delà du festival avec la participation des artistes à différents festivals prestigieux français et internationaux, avec le soutien à la professionnalisation via des formations et résidences et la Tournée des iNOUïS dans 5 grandes villes de France à l’automne.

Toutes les infos sur : http://www.reseau-printemps.com/