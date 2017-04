LES ÉTABLIS NUMÉRIQUES DAV #1

Les Établis Numériques sont des temps d’exploration des possibilités que le numérique offre dans la vie culturelle et pour la création artistique.

Les Établis Numériques posent leurs valises pendant deux jours dans des lieux et tiers-lieux du Massif central qui travaillent au quotidien ces questions. En premier focus s’organise une immersion à Guéret (23), les 28 et 29 avril en partenariat avec la Quincaillerie Numérique.

Portée par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et créée en mars 2015, la Quincaillerie Numérique est un tiers-lieu réunissant l’expression d’aspirations individuelles et collectives. Elle hybride au quotidien économie, social et culture, en proposant de nombreuses activités (ateliers, causeries, concerts, etc.), en accueillant diverses associations (fablab, radio associative, une grainothèque) et favorisant le co-working.

AU PROGRAMME

Au-delà des évolutions technologiques, les transformations au quotidien liées aux modes numériques touchent à nos pratiques, à notre rapport aux autres, à nous-même ou à la vie publique, à la manière dont nous communiquons ou accédons à l’information. En bref, nos vies culturelles, nos pratiques sociales et professionnelles évoluent.

L’art, reflet subjectif de notre société est également influencé par ses changements. Sur scène, ces nouveaux champs d’expérimentations impactent les modes de production et de création mais aussi les façons de découvrir et de partager les œuvres.

Sans vouloir traiter ces problématiques de manière exhaustive, différents parcours inviteront les curieux et les professionnels plus aguerris à venir explorer les 28 et 29 avril prochain, comment se croisent aujourd’hui ces pratiques numériques, artistiques et culturelles, avec :

un parcours « itinérance théorique » consiste en une matinée de conférence grand public

des « itinéraires pratiques », dédiés plus spécifiquement aux professionnels, proposent au choix deux laboratoires d’un jour ½ pour se mettre en situation, s’exercer, et expérimenter de manière plus concrète ses pratiques en collectif.

ITINÉRANCE THÉORIQUE #01 - TOUS PUBLICS

Vendredi 28 avril, 10h-12h



ITINÉRAIRES PRATIQUES #01 - ACTEURS PRO

Du vendredi 28 avril 14h au samedi 29 avril 18h

Les Itinéraires proposent des laboratoires dédiés aux professionnels pour croiser in vivo les dimensions artistique & numérique.

L’objectif est d’explorer, de nourrir des idées, d’enrichir ses pratiques de création/production artistiques via les fabriques et les outils numériques. Alternant ateliers de mise en situation pratique et moment de réflexions, l’objectif principal est de « s’essayer à » et de tester ces pratiques de manière concrète.

Deux Labos artistiques, au choix, sont proposés aux professionnels. Ils visent deux approches différentes. L’un porte sur les processus de recherche et de création ; le second est ciblé sur les pratiques de production.



Ateliers organisés sur un jour ½ dédiés au travail collectif.

Gratuit sur inscription préalable / Nombre de places limité à 10 personnes par Labo.

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION :

Pour les professionnels inscrits à un Labo, les frais suivants seront pris en charge par le projet DAV :

votre hébergement à Guéret ou à proximité pour la nuitée du vendredi 28 avril (chambres simples ou partagées en gîte ou en auberge de jeunesse)

3 repas sur place (vendredi midi, vendredi soir, et samedi midi).

ÉVÉNEMENT BONUS

Concert : I am a Band + Cold Cold Blood

Vendredi 28 avril à 21h au Bar de la Poste / Organisé par le GANG

LOCALISATION

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret : Avenue Fayolle

Quincaillerie Numérique : 6 Rue Maurice Rollinat

Bar de la Poste : 2 Rue Martinet

PARTENAIRES ET LIEUX D’ACCUEIL

LE PROJET DAV 2016 - 2018

Le projet Développement des arts vivants (DAV) réunit 7 partenaires, implantés dans 4 régions différentes du Massif central. Engagés dans une démarche de coopération pour 3 ans, ces organismes partagent des missions de développement culturel et d’accompagnement artistique, principalement à échelle régionale.

Fil rouge des différentes actions DAV, la dimension culturelle est intégrée comme fondement du partenariat. Rassemblant les compétences et articulant les complémentarités, le projet DAV permet d’agir au niveau local mais aussi de travailler en commun sur l’ensemble géographique du Massif central pour renforcer la filière professionnelle des arts vivants et soutenir les pratiques innovantes.

Toutes les information sur le DAV 2016-2018, sur ses actions et les projets soutenus : http://dav-massifcentral.fr/