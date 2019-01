Les inouïs du printemps de Bourges [Direct Radio]

Retrouvez nous : plateau en direct à John Lennon !

LES iNOUïS DU PRINTEMPS DE BOURGES / CRÉDIT MUTUEL

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuient aujourd’hui sur plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares.

Venez découvrir en live ceux qui feront l’actualité musicale de demain.

4 groupes sont sélectionnés cette année lors des auditions régionales :

⚡ Découvrez en live les groupes sélectionnés pour les Concerts Auditions Régionales des #iNOUïS2019 du Printemps de Bourges Crédit Mutuel !

Du 10 janvier au 2 février 2019 dans toute la France et le vendredi 25 janvier pour les auditions Limousin @ CCM John Lennon à Limoges.

Entrée libre sur invitation



Boy From The Cave [Rock]

L’avenir sera noise, sale, sonique, psyché et baigné de toutes les nostalgies adolescentes du monde. Nouveau groupe de Benjamin alias Sister Ray (The Blind Mind/Weird Omen), Boy From The Cave émerge de ce creuset post-punk où les fuzz séminales côtoient les Chelsea Boots et les fantômes arrogants de The Jesus and Mary Chain,The Fall, Television Personnalities ainsi que de tous ces gamins devenus un jour des loosers magnifiques du rock.



Carré D’As [Hip Hop]

Carré D’as est un groupe de Hip Hop originaire de Corrèze composé de 4 Mc en activité depuis 2016.



Phaon [Rock/Pop]

Phaon n’est pas un mythe. Il est tel Bambi dans les feux envoutants d’une Auverland roulant à toute berzingue sur les routes sinueuses d’une pop revêtue d’électro. Les synthés analo dépoussiérés sont tantôt délicats, tantôt sombres mais surtout savamment léchés, dignes d’une première toilette autonome. Leurs brames, maniant les racines gréco-latines de l’hexagone, partent en puissance, décrassant les hanches, attisant les tympans. Des mélodies lumineuses se cabrent face à des textes plus sombres. C’est avec bienveillance et à la seule volonté de ses auteurs que Phaon dévoile ses sentiers obscurs excités par la lueur opaline d’une lune rutilante.



San Salvador - groupe [World]

San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines...

San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable.

Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un choeur punk et de constructions math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.