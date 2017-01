Mars Red Sky + Mama’s Gun

Event Facebook

18h - 20h : HAPPY HOURS et Ambiance unique sur écran

géant, entrée gratuite

Puis à partir de 21h, concert de Mars Red Sky avec en première partie le groupe limougeaud Mama’s Gun !

Billetterie disponible !

Tarif sur place : 17€

Location : 13€

Adhérent : 11€

Formation incontournable de la scène stoner rock européenne, MARS RED SKY s’est rapidement imposé grâce à une empreinte sonore unique misant sur des grooves lourds entêtants et des riffs aériens hautement mélodiques, le tout porté par la voix éthérée de son frontman et guitariste Julien Pras, la frappe puissante de Matgaz et les lignes de basse pachydermiques de Jimmy Kinast. À la croisée du doom et de la pop psyché 70’s, le son Mars Red Sky intrigue d’abord, puis fédère, emportant son auditoire dans des atmosphères oniriques, enveloppées par un fuzz brûlant et une réverbération cosmique.

Première partie : Mama’s Gun

Mama’s Gun est la tonitruante entité limougeaude revendiquant les influences de Led Zeppelin et Black Sabbath, Them Crooked Vultures et Clutch, Rival Sons et Triggerfinger.

Après sa formation en 2014 et un an de concerts sur diverses scènes du Limousin, Mama’s Gun a travaillé de juillet à novembre 2015 sur la réalisation de son premier EP, paru le vendredi 18 décembre 2015. Ce disque autoproduit comprend cinq titres, convainc divers acteurs inter-régionnaux et marque le début d’une nouvelle période d’activité pour le groupe ; il a alors l’opportunité de jouer aux côtés d’Iggy Pop, Nada Surf ou encore Last Train.

Mama’s Gun distille un rock aux textures changeantes ; leur musique vogue sur des mers de doux velours ou de vieux cuir craquelé, entre accalmies groovesques et tempêtes delourdes rythmiques d’outre-tombe. D’inspiration 70’s mais avec des escales plus modernes, Mama’s Gun propose une musique nuancée, mêlant mélodies efficaces et mises en places élaborées en signe de dévotion au Grand Riff.

Ouvert dès 18h et restauration possible sur place.