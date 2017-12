Mr Godson (punk rock) + Guest - Release Party

Date : VENDREDI 22 DECEMBRE

Lieu : Espace El Doggo

Tarif : 5€

Orga : Espace El Doggo et Mr Godson

Facebook/mrgodson

Bandcamp/mrgodson

Après presque 2 ans sans jouer à domicile Mr Godson (will be the last one to survive) veut fêter dignement la sortie de son nouveau disque, un split avec les québécois de Rock N Roll Télévision sortie sur le tout nouveau label PCT Musique.

Mr Godson (will be the last one to survive) pratique le punk rock de proximité, genre épicerie de nuit où l’on trouve le minimum vital, un punk rock tendu, nerveux, pugnace et mélodique.

Aucune prétention d’être les premiers en quoi que ce soit, juste les derniers à survivre.