Nuit européenne des chercheur.e.s 2017

La Nuit européenne des chercheur.e.s se prépare déjà l’Université de Limoges – un moment de rencontre convivial entre scientifiques et grand public, et se déroule simultanément dans plus de 200 villes européennes, dont 12 en France. Cet évènement nocturne donne l’opportunité aux visiteurs de rencontrer en direct des chercheur.e.s de toutes disciplines, provoquant ainsi des rencontres simples et sans barrières de savoir.

Le 29 septembre 2017 de 14 h à minuit

Le thème 2017 : IMPOSSIBLE ?



L’édition 2017 de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est placée sous le thème de l’IMPOSSIBLE.

L’impossible est un moteur pour la créativité. Il pousse à trouver des nouvelles pistes car un chercheur.e renonce rarement !

L’impossible cadre la pensée et délimite les champs du possible, il permet de questionner les progrès scientifiques et l’évolution de la société.

Toutes les variations des impossibles pourront être abordées, les impossibles imposés par la nature ou recherchés par l’homme, les impossibles acceptés de fait, les impossibles qui lancent le défi d’être résolus par la technologie, la science et l’innovation.

Pour cet événement la radio aimera "le bouche à oreille" entre les lycéens et les chercheurs tout au long de l’après midi puis nous prendrons le direct à partir de 19h pour trois entretiens avec trois chercheurs pour parler de l’impossible.

On vous donne rdv ce vendredi entre 14h et 00h dans des lieux diversifiés :

Des espaces physiques permanents sur la place St Etienne : des espaces Défis, le Scientibus, un espace recherche, culture et créativité… le speed-searching, le bouche-à-oreille, l’hackathon, les défis scientifiques, la boite à idées, l’atelier de créativité, l’idée du siècle-micro trottoir de l’impossible, la Grande Expérience Participative…

INFOS/https://nuitdeschercheurs-france.eu