Nous y serons !

OpéraMix est un événement unique en France et co-créatif de trois jours rassemblant des professionnels et des passionnés aux profils variés au coeur d’un Opéra pour concevoir et prototyper de nouveaux dispositifs de médiation innovants et interactifs destinés au public, organisé par l’association Museomix LIM et L’Opéra de Limoges.

Les Opéramixeurs pourront travailler à "re-mixer" aussi bien les espaces que les contenus de l’Opéra de Limoges : ballets, opéras, décors, espaces, architectures, contenus numérisés, services, etc.

Au terme de vous êtes invité à découvrir les prototypes imaginés et réalisés, venez tester ces dispositifs innovants et re-mixer l’Opéra de Limoges dimanche 22 septembre de 14h à 16h.

En partenariat avec Limoges Tourisme, l’Office du Tourisme de Limoges, l’association des professionnels du Numérique ALIPTIC, TimGroup, Kairos Solutions 3D, le Fablab EasyCeram, Arkeofact, Lim’Easy 3D, GrandCiel Pictures, 748, Beaub Fm 89, Fédération Hiero...