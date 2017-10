Partenariat Des Lendemains Qui Chantent

JEUDI 5 OCTOBRE.

20H00

THE PSYCHOTIC MONKS + LES PERSUADEURS

rock psyché + AFTER

GRATUIT

THE PSYCHOTIC MONKS

The Psychotic Monks s’exprime dans un chaos à la fois réfléchi et incontrôlé. Du bruit, de la fureur, une musique qui s’imprègne avant tout de pulsions de vie. Contre l’idée du leader charismatique, le relais se passe entre eux, à la recherche constante d’un équilibre pris entre folie névrotique et mélancolie contemplative. Une vie partagée entre leur studio où ils expérimentent et produisent eux-même leurs disques, et la route - 60 dates l’année dernière, en passant par Rock en Seine et les Bars en Trans.

https://www.facebook.com/ThePsychoticMonks/

LES PERSUADEURS

Danny Wild et le Rev font leur playlist et seront prêts à tout pour vous persuader. Venez danser au son de leurs platines vinyles dans le bar de la salle, en after du concert !

https://www.facebook.com/Les-Persua...



Avenue du Lieutenant

Colonel Faro,

19000 Tulle

05 55 26 09 50

https://deslendemainsquichantent.org/