Plateau radio + Concert avec Raoul Vignal

JEUDI 26 OCTOBRE.

18h30

RAOUL VIGNAL

Pop / Folk brumeuse

GRATUIT

Originaire de Lyon, Raoul Vignal commence à se produire en solo dès l’âge de 20 ans. Au fil des prestations scéniques, il tisse un univers délicat et harmonieux, une folk intimiste où son jeu de guitare devient une résonance subtile à son chant apaisant. Son 1er album The Silver Veil est sorti en avril 2017. Il est dans les bacs de la radio depuis sa sortie et nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous !

Nos remerciements à l’association Elizabeth My Dear pour cette programmation !



Avenue du Lieutenant

Colonel Faro,

19000 Tulle

05 55 26 09 50

https://deslendemainsquichantent.org/