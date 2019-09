[Plateau radio] La nuit Européenne des chercheurs

Une quinzaine d’animations pour découvrir la science autrement seront proposées au grand public sur le thème « Entrez dans l’enquête ». Au programme : escape game, cluedo, chasse au trésor, boîte à secret, speed searching, etc, des animations pour se mettre dans la peau d’un chercheur et mener l’enquête soi-même tout en s’amusant.

Programme complet

ESCAPE GAME SCIENCE ET SPORT

Entrez dans la peau d’un.e contrôleur.e des JO et vérifiez que les sportif.ve.s n’ont pas triché ! Vous avez 20 minutes pour mener votre enquête et valider qu’ils méritent leur médaille (animé par des chercheur.e.s du laboratoire PEREINE).

ZIKÉDO : CLUÉDO MUSICAL

On a volé le smartphone du professeur Moutarde. Le professeur y conservait une formule mystérieuse permettant à celui qui la maîtrise, d’exercer un contrôle absolu sur le monde grâce aux mots et à la musique. Vous faites partie des suspect.e.s. Vous allez devoir prouver votre innocence en passant toute une série de tests. (animé par des chercheur.e.s du CERES).

AU SERVICE DE LA GÉOGRAPHIE

Lutter contre les injustices environnementales, retrouver les traces d’un paysage disparu, suivre la route des migrants… Partez en mission aux quatre coins du monde et menez l’enquête autour du jeu de plateau : « Au service de la géographie » (animé par des chercheur.e.s de Géolab).

CLUEDO LE MICROBE DU PÉRIL

Visitez les pièces du laboratoire pour recueillir des indices, découvrez quel est le microbe responsable de la maladie et surtout, administrez le bon remède ! (animé par des chercheur.e.s de RESINFIT).

CHASSE AU TRESOR

Participez à une chasse au trésor pour comprendre l’implication des matériaux réfractaires dans notre quotidien (animé par des chercheur.e.s de l’IRCER).

LE SECRET DES CÉRAMIQUES

Enquêtez sur les propriétés cachées des céramiques : analysez la microstructure de plusieurs matériaux ainsi que leur arrangement atomique afin de trouver le matériau idéal pour une application donnée (animé par des chercheur.e.s de l’IRCER).

A LA RECHERCHE DE LA SÉRÉNITÉ

Expérimentez les impacts de la méditation sur la santé (animé par des chercheur.e.s du laboratoire FRED), au Musée des Beaux Arts (inscription obligatoire avant le 24 septembre).

SPEED SEARCHING

Speed searching : sous une tente, en musique, venez partager autour d’un verre l’histoire d’un.e chercheur.e.

La radio BeaubFM et le groupe musical Riverside’s Groove accompagnent les visiteur.e.s dans cet espace.

LE BOUCHE-À-OREILLE ET LA BOÎTE À SECRET : DEVINEZ MA RECHERCHE !

Entrez dans l’enquête ! Chaque objet que le ou la chercheur.e sort de sa boite constitue un indice à interroger pour connaître son histoire.

Quand un.e chercheur.e nous explique son histoire, que retenons-nous ? Est-ce que son discours se déforme, se simplifie quand nous nous l’approprions ?

Venez explorer la boite à secret des chercheur.e.s ou découvrir le jeu du bouche-à oreille avec l’aide des clowns de Cortex Circus et de BeaubFM.