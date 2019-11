Les Rockeurs Ont du cœur sont de retour cette année au CCM John Lennon organisé par Le Retour de le Local 2.

Toujours au profit du Secours Populaire pour les familles les plus démunies. Le principe est de récolter le plus de cadeaux possible pour les enfants qui n’ont pas la chance d’en avoir pour Noël.

Au programme :

Cold Cold Blood

Crawford

R’n’C’s

La fête finira au Zic Zinc avec Dj Tom