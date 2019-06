[Présentation] La Route du Sirque 2019

La Route du Sirque 2019 du 14 au 24 août, le 33ème rendez-vous avec le cirque à Nexon pour déambuler en famille et entre ami·e·s à la découverte d’une quinzaine de spectacles, des créations, un bal, des soirées concerts, des échauffements tout public, des coups de cœur, de la sérigraphie, des invités surprises et même un brunch magique…

On a pris rendez-vous avec Martin Palisse, pour nous en dire plus sur cette édition 2019, on vous parle notamment de :

Présentation de la programmation de la Route du Sirque 2019

Maison Mère - Contes Immoraux Partie 1 Phia Ménard – Compagnie Non Nova

Spectacle + 6 ans



Dru La June compagnie

Spectacle + 6 ans



La contrée des rêves Le magicien Scorpène

Feuilleton en 6 épisodes + 12 ans



Miroir, miroir Mélissa Von Vépy / Cie Happés

Spectacle + 6 ans



O let me weep Les mains sales

Spectacle + 7 ans



Futuro Antico Martin Palisse & Cosmic Neman

Spectacle + 8 ans