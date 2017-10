R.I.M : Réseau des Indépendants de la Musique

La création du réseau fait suite à la loi du 16 janvier 2015, relative à la « délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral » a opéré la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.

Au regard de l’opportunité représentée par cette fusion pour l’écosystème régional des musiques actuelles, les acteurs du territoire ont décidé de se rassembler pour bâtir une "maison commune des musiques actuelles" .

L’idée étant de disposer d’un réseau ouvert, dynamique et ambitieux, mais aussi de regrouper l’ensemble des acteurs de la filière musicale sur la région Nouvelle-Aquitaine autour d’un objectif commun : la création d’un écosystème favorable à un développement équitable, coopératif et solidaire des musiques actuelles en région.

La naissance du RIM (Réseau des Indépendants de la Musique), votée à l’unanimité par ses adhérents le 19 janvier 2017, est le fruit de la fusion de trois anciens réseaux, et d’un réseau de fait d’acteurs musiques actuelles de l’ex-Limousin.

Pour la première fois les acteurs de ce réseau étaient réunis pour la première assemblée générale le 09/10 et le 10/10 à Bayonne. L’occasion était parfaite pour nous de rencontrer et de découvrir les acteurs de ces anciennes régions, à l’accent chantant, lors d’une soirée au Magnéto.

