[RETOUR SUR] La nuit Européenne des Chercheur.e.s

Le vendredi 27 septembre avait lieu l’édition 2019 de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s. Une quinzaine d’animations pour découvrir la science autrement seront proposées au grand public sur le thème « Entrez dans l’enquête ». Au programme : escape game, cluedo, chasse au trésor, boîte à secret, speed searching, etc, des animations pour se mettre dans la peau d’un chercheur et mener l’enquête soi-même tout en s’amusant.

Comme chaque année la radio participe à la NDEC et propose plusieurs animations

LE BOUCHE-À-OREILLE

Quand un.e chercheur.e nous explique son histoire, que retenons-nous ? Est-ce que son discours se déforme, se simplifie quand nous nous l’approprions ?

-Mabika Ibowili-husson - La démocratie participative locale dans les pays d’Europe centrale et orientale. Thèses en préparation à Limoges , dans le cadre de Droit et Science Politique , en partenariat avec Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques.

-Francois Gravié-plandé : l’émergence dans la sphère de l’économie sociale et solidaire d’un écosystème d’affaires.

-EWEN THUAL : Les collégiales séculières de Bretagne au Moyen Âge (milieu XIIe s.-début XVIe s.). Histoire religieuse et sociale du monde capitulaire breton médiéval

LA BOÎTE À SECRET : DEVINEZ MA RECHERCHE !

Entrez dans l’enquête ! Chaque objet que le ou la chercheur.e sort de sa boite constitue un indice à interroger pour connaître son histoire.

-Farid BOUMEDIENE : ses recherches sont consacrées à la géo-épidémiologie de la Sclérose Latérale Amyotrophique et de l’Epilepsie. Ses contributions permettent de mettre en évidence les inégalités géographiques, tant du point de vue des indicateurs épidémiologiques que dans l’accès aux soins. Les stratégies d’intervention adaptées aux pays en développement constituent un axe majeur de ses recherches ces dernières années.

En dehors de ces animations nous avons rencontré plusieurs thésards, chercheurs des sciences molles ou dures.

-Eugénie Péron-Douté : réalisation et écriture d’une monographie sur Choé Delaume