Coproduction Fédération Hiero / Megablast - Co-accueil CCM Limoges

Rover est à l’aune de la musique qu’il compose, troublant mélange de flamboyance et de sensibilité farouche. Musicien aux allures de dandy, une silhouette à la carrure colossale et aérienne, celui qui pour l’état civil est Timothée Régnier avait enflammé les esprits en 2012 avec un premier album ambitieux, éclatant de maîtrise, dans lequel sa voix, à la puissance parfaitement modulée, et ses compositions, entre pop baroque et rock psyché, faisaient merveille. « Let it glow », son deuxième disque est gorgé de chansons cristallines ou rocailleuses, où planent les ombres, familières de David Bowie, John Lennon ou de Brian Wilson dont il retrouve le brio et l’ampleur créatrice, alliés à une vulnérabilité apparente qui fait la force de son écriture.

Location* : 18e - adhérent Hiero : 14e

> tous les tarifs sur : www.centres-culturels-limoges.fr

POINTS DE VENTE

INTERNET*

http://www.upconcert.fr/concert/rover-limoges-139551

*Frais de location en sus