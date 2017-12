SOIRÉE ELECTROPERA #4 La Mverte

L’Opéra de Limoges, Beaub FM et La Fédération Hiero vous présentent le 4eme ELECTROPERA !

Pour cette soirée on propose de découvrir La Mverte, musicien, producteur de musique électronique et DJ. Alexandre Berly mène ses trois activités de front avec la même passion.

Avant d’être La Mverte, Alexandre fut Thanaton, la moitié du duo de DJ parisiens Anteros & Thanaton, qui soufflait le chaud de l’italo-disco et le froid des synthés 80’s à l’orée des années 2010. Faisant suite aux excellents EPs déjà sortis, son premier album The Inner Out sorti en octobre sur le label Her Majesty’s Ship

Autant à l’aise en live que derrière les platines, c’est en formule DJ set que nous accueillerons La Mverte lors de ce quatrième Electropéra.

tarif : gratuit

(sur réservation auprès de la billetterie de l’Opéra du mardi au samedi 12h30/18h30)