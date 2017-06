Somaticae+Docteurlamort

Voici un nouvel événement pour fêter nos 30 ans d’existence en compagnie de la Fédération Hiero. Cette fois ci on vous propose un apéro sombre et sonore et bien déglingué comme on aime.

La musique de Somaticae sent le souffre et la poussière. Pas étonnant donc que celui-ci ait trouvé refuge auprès d’In Paradisum, label de Mondkopf tourné vers le côté obscur de la techno. Impossible de rester insensible devant ce pamphlet de sonorités abruptes couleur rouille laissant un goût de métal dans la bouche. Sous son pseudo Somaticae, Amédée de Murcia a fait des concerts dans toute la France, mais aussi en Suisse, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-bas. Parmi les nombreuses salles et festivals on compte le Transient festival, la Villette Sonique, le Sonic Protest, la Gaité Lyrique, les Instants Chavirés et la Cave 12.

Pour ses lives au milieu du public, Somaticae propose un mélange de rythmiques breack et techno baignés dans une puissante saturation analogique.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Docteurlamort est l’alter-ego électronique de Yann Berne, croisé dans le duo Treasure Island. Il est cette fois l’instigateur de mutations instables laptop/K7/effets, candidat irresponsable au programme techno-disco, noise-hiphop : la techno comme aventure et le bruit comme plaisir.

Tarif : 5€

Lieu : Le Phare 50 bd Gambetta, Limoges

