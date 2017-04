Sweat Like An Ape ! - Baron Crâne - Zarboth en concert

Event Facebook

Organisé par Asso Melting Pop

SWEAT LIKE AN APE ! (Bordeaux)

Allez c’est reparti pour un set plein de bonheur, de sueur et de danse, mélange d’urgence effrénée et d’énergie funk punk ! Suite logique de leur premier album sorti en 2015, les bordelais sont de retour avec "Dance to the ring in our ears", venez entrer dans la transe !

http://www.platinumrds.com/fr/artiste/sweat-like-an-ape

BARON CRÂNE (Paris)

Stoner progressif et polymorphe agrémenté d’élégantes envolées heavy-listening, le trio viendra défendre son 2ème EP sorti fin novembre 2016 et nous prouver qu’il mérite ses lettres de noblesses. Pour faire court : curieux, inclassable et inloupable.

ZARBOTH (Paris)

Zarboth explore les terrains contemporains d’un rock protéiforme, mêlant jazz-core, noise expérimentale et song-writing. Le duo, né en 2007 de la rencontre d’Etienne Gaillochet, batteur de We Insist ! et de Phil Reptil, guitariste de la Théorie du Reptile, évolue entre écriture dense et complexe, et improvisation, deux territoires séparés que leur musique réunit en en effaçant la frontière. Zarboth joue un rock libre, voire libéré, décomplexé, violent et ludique. Leurs influences vont de Ruins à Claudia Quintet, de Zappa à No Means No, de Fred Frith à Pantera, de Zuà Sleepytime Gorilla Museum.

http://zarboth.com/fr

Entrée : 5 euros