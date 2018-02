THE WENDY DARLINGS

Énergie punk, son garage et mélodies pop acidulées : voici la recette de The Wendy Darlings. Depuis leur formation en 2006, les Clermontois vouent toujours un amour immodéré aux années 60, à l’Indie pop des années 80 et à aux productions DIY des années 90. Leur pop est montée sur ressorts et a l’esprit rock’n’roll.