Thomas Pesquet : 15mn en direct avec la station spatiale internationale

Après une première expérience avec l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti en 2015, l’association ARRIS 87 nous propose un second rendez-vous avec l’ISS et le spationaute français Thomas Pesquet.

Vibrations cosmiques

Mercredi 21 décembre 2016, 14h00 :

L’école Nelson Mandela de Saint Sylvestre en Haute Vienne a eu l’occasion d’échanger avec l’astronaute Thomas Pesquet en mission sur l’ISS (International Space Station). La liaison fut assurée par l’installation d’une antenne radio à Saint Sylvestre par le Club radio amateur de la Haute Vienne (ARRIS 87, F8KFZ). De notre côté nous avons mis en place un système de diffusion permettant au public, venu en nombre ainsi qu’en direct des ondes du 89.00MHz, de suivre la retransmission complète de ce moment magique.



L’émission fut relayée par une station en Italie et la communication fut permise par la NASA à Houston. Le contact radio dura 10 minutes, le temps du passage furtif de la navette spatiale 400 km au dessus de nos têtes à quelques 28 000 km/h.

Une communication de ce type n’aurait pu être permise sans cette triangulation. En effet, la situation géographique encastrée dans les collines de Saint Sylvestre raccourcissent les ondes radios et la liaison aurait été plus courte. Ainsi ce temps optimal de communication fut permis par le relais téléphonique de la radio italienne située en terrain plus propice.

C’est dans le cadre du programme Ariss que cette communication entre terre et ciel fut possible. Ariss (Amateur Radio on the International Space Station) est une organisation de radio amateur mondial qui collabore avec les agences spatiales afin de pouvoir créer des expériences de communications radio entre l’ISS et des écoles du monde.

Les élèves avaient donc préparé cet échange en s’entraînant à parler selon les codes imposer par ce type communication. Ainsi leurs questions se devaient d’être courtes et ponctuées d’un « over » afin d’indiquer chaque fin de communiqué. L’élocution se devait d’être rapide et audible afin d’assurer la bonne réception des messages.

14h40 :

Beaucoup de gens se sont déplacés pour assister à l’événement. L’espace fut rapidement bondée, et pourtant pas un souffle ne se fit entendre durant l’expérience ; le monde sembla s’arrêter de tourner un instant dans la petite salle des fêtes de Saint Sylvestre.

Check, contact, communication. OVER

Ainsi l’expérience s’est très bien déroulée et fut forte en émotions. La magie de la radio permettant cette liaison entre la terre et l’espace a pu transformer cette communication en moment d’échange collectif.

A la suite de cela un goûter fut organisé afin de clôturer cette journée spatiale qui ne risque pas d’être oubliée de si tôt. Les enfants comme les parents ainsi que tout les habitants de Saint Sylvestre auront pu partager cet instant magique à la veille de Noël et repartir des étoiles pleins les yeux.