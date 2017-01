Totorro + Usé [post-rock]

Coproduction Fédération Hiero, L’Art...Scène et Megablast

Après un premier album détonnant en 2014 « Home alone », plus de 50 dates en France (dont des premières parties pour Battles, This Will Destroy You, Yelle, Caspian etc.) et une centaine de concerts en Europe, TOTORRO revient aujourd’hui avec « Come To Mexico ». S’amusant des règles du genre, l’album en pervertit ses lignes. Noise, symphonies emo pour aller chercher cette ambivalence propre au groupe, TOTORRO sait être technique, catchy et mélodieux à la fois.

Voyageur solo, USé vient de sortir son premier album, Chien d’la Casse chez Born Bad Records. Eléments de batterie, guitare et autres bidouilles sont les accessoires avec lesquels ce dernier déverse un véritable bordel techno punk indus et affinités.

Sur place : 16€

Location : 12€

Adhérent : 10€

