Un 19à21 avec the Goon Sax

Hiero Limoges et Megablast vous propose un apéro-concert avec les australiens de the Goon Sax.

Formé autour des amis de lycée James et Louis en 2013, très vite rejoints par Riley à la batterie. Ils sont jeunes, aiment la musique pop, et ont des goûts raffinés - ils aiment les Pastels, Talking Heads, Galaxie 500, Bob Dylan et Arthur Russell.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

"Le trio australien The Goon Sax a cette faculté désarmante de pondre des pop songs immédiatement attachantes sans avoir l’air d’y toucher. C’est ça la classe, et elle s’exprime encore sur la chanson éponyme du premier album des musiciens de Brisbane" (Magic)

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

" Ce trio de jeunes premiers vient de ramasser 5 étoiles chez le très prestigieux The Guardian pour son premier disque Up To Anything. L’équivalent d’un FFFF chez Télérama doublé d’un disque du mois chez Rock & Folk pour ainsi dire." (Soul Kitchen)

Pas besoin d’en rajouter, ce concert printanier sera parfait.

Tarif : 5€

Lieu : Le Phare 50 bd Gambetta, Limoges

Event