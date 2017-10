▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

UN MONDE PARFAIT #1

17h / 18h : Emission thématique autour de la recherche culturelle en compagnie de Stéphane DORIN, professeur de sociologie à l’Université de Limoges.

Docteur de l’EHESS en sociologie et agrégé de sciences économiques et sociales, ses recherches et travaux relèvent de la sociologie culturelle, avec notamment une enquête sur les publics de l’Ensemble intercontemporain et ceux de la musique savante.

Notre invité a organisé ou co-organisé plusieurs conférences internationales sur l’industrialisation de la musique (Palais de Tokyo, 2008), les circulations globales du jazz (musée du quai Branly, 2013), la politique dans les arts (UCLA, 2013) ou les publics de la musique classique (Gaîté lyrique et Hall de la Chanson, 2015).

Ses recherches actuelles portent sur les inégalités d’accès à la culture savante et les transformations des modes de vie à l’ère numérique.

18h / 19h : Agenda culturel (conseils avisés pour des sorties réussies) + INTERVIEW exclusive de MOLLY BURCH avant son concert.

19h / 19h30 : Blabla et interlude musicale

19h30 / 20h30 : Diffusion du concert de Molly Burch en direct sur les ondes du 89.0

Molly fabrique des chansons pop, des chansons soul. Influencée par la romance, Billy Holiday, Nina Simone ou Patsy Cline, la chanteuse résidant désormais à Austin, Texas, a sorti Please Be Mine, son premier album, chez Captured Tracks. Sa voix jazzy et la guitare de son compagnon Dailey Toliver sont les instruments d’une musique baignant dans les 60’s, évoquant les hauts et les bas qui accompagnent les situations amoureuses, clamant l’indépendance.

"Molly Burch ne se cache pas derrière un héritage prestigieux, mais l’utilise à son avantage, dans un élan de pudeur et de simplicité qu’il sera bien difficile de critiquer, notamment vu la qualité d’une bonne partie des compositions présentes sur un Please Be Mine qui nous permet, pendant une quarantaine de minutes, d’oublier qu’on est en 2017. Et franchement, vu la tronche du monde qui nous entoure actuellement, ça fait un bien fou." (Goûte mes disques)

Lieu : Le Phare / 50 boulevard Gambetta

Tarif : 5€

