UN MONDE PARFAIT #1 - le replay

Nous vivons vraiment une époque formidable.

Retrouvez ici les moments forts d’un "MONDE PARFAIT" #1

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ MERCREDI 27 SEPTEMBRE / Le Phare ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

17h / 18h

En ouverture de cette première émission nous recevions Stéphane Dorin, docteur de l’EHESS en sociologie et agrégé de sciences économiques et sociales pour parler de la sociologie culturelle et aborder, entre autre, la perception et l’évolution de la musique à travers le temps.

Entrevue avec Stéphane Dorin

Retrouvez l’actualité de Stéphane Dorin sur son SITE INTERNET

18h30

Un entretien privilégié nous était offert en compagnie de Molly Burch avant son concert programmé par la Fédération HIERO et retransmit le soir même en direct sur nos ondes.